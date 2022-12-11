«Большие гастроли» Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац пройдут в Луганске

В рамках направления «Ведущие театры» на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева пройдут показы мюзикла Игоря Якушенко «Волшебник Изумрудного города» и оперы «Королевский бутерброд» по одноименной балладе Алана Милна (музыка и либретто – Георгий Портнов).

Спектакль «Волшебник Изумрудного города», дата показов: 13 декабря в 13.00 и 16.00.

Спектакль «Королевский бутерброд», дата показов: 14 декабря в 11.00 и в 14.00.

Фото: Минкультуры РФ