В Санкт-Петербургской академии художеств открылась выставка «Котлован»

10.12.2022

В Санкт-Петербургской академии художеств открылась выставка «Котлован»
В экспозицию вошли работы Филиппа Орлова, выпускника СПбГАИЖСА им. Ильи Репина, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Проект «Котлован» представлен в Итальянском зале Академии художеств. Посетители могут увидеть рисунки, выполненные углем и маркером, живописные работы и акварели. Куратором выставки выступил ректор института Семен Михайловский.

Экспозиция будет доступна до 30 декабря.

Ранее в Эрмитаже открылась выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира». Публике представили 500 работ авангардистов: живопись и графику, фарфор, текстиль, печатные издания и др. В экспозицию вошли четыре полотна Малевича из Русского музея. Проект работает до 26 марта.

Фото: Pixabay