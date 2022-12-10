Третий сезон аниме «Истребитель демонов» получил дату релиза

Новые серии анимационного шоу выйдут весной, сообщили авторы проекта в соцсетях.





Премьеру нового сезона «Истребителей демонов» назначили на апрель 2023-го. Точную дату назовут дополнительно. Первая серия будет представлена в виде спецэпизода.





Сериал, дебютировавший в 2019 году, основан на одноименной манге Коёхару Готогэ. В 2020-м вышел полнометражный анимационный фильм-сиквел с подзаголовком «Поезд «Бесконечный». Он стал самым кассовым кинопроектом пандемийного 2020-го с международной кассой в 506 млн долларов, самым прибыльным аниме за все время, а также первым в истории не голливудским фильмом во главе лидеров мирового проката. Второй сезон представили в прошлом году.





В центре оригинальной истории оказываются Тандзиро и его сестра Нэдзуко. Пока юноши не было, на дом напали демоны и убили почти всю семью. Выжила только Нэдзуко, но она заразилась и превратилась в демона, сумев сохранить часть человеческой сущности. Тандзиро становится охотником на демонов и отправляется вместе с сестрой на поиски средства, которое обратит ее в человека.





Фото: кадр из «Истребителей демонов»