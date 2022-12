Американский институт кино выбрал лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Фото: кадр из Everything Everywhere All at Once

Топ составили критики и историки кино, члены попечительского совета Американского института киноискусств AFI и кинодеятели. Фильмы и сериалы не ранжировали по местам, а расположили в алфавитном порядке.Все попавшие в списки стали лауреатами ежегодной премии AFI. В их число включили кино- и телепроекты, которые «в культурном и художественном отношении сочли наиболее значительными достижениями этого года», отмечается на сайте института.В этом году среди фильмов-победителей вместе с выше названными оказались «Элвис», «Фабельманы», «Нет», «Ее правда», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Королева-воин», «Говорят женщины». Среди сериалов отметили «Начальную школу Эбботт», «Медведя», «Лучше звоните Солу», «Хитрости», «Мо», «Дорогу в тысячу ли», «Псов резервации», «Разделение», «Кто-то где-то». «Банши Инишерина» с Колином Фаррелом победили в спецноминации.