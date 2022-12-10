Дебютировал мюзикл «Поморская сага» по книгам фольклориста Бориса Шергина

Постановку по были «Ваня Датский» представили в Архангельске 10 декабря, сообщается на странице Ломоносовского ДК во «ВКонтакте».





«Поморская сага» стала первым мюзиклом по произведениям писателя и художника Бориса Шергина, который собирал сказки, были, старины и другие истории поморов. По словам директора ДК Светланы Зеновской, на первый взгляд достаточно сложное творчество Шергина сложно представить в мюзикле. Однако команда проекта решилась на эксперимент.





«Все выстроилось в единый ряд и все сработало», — подчеркнула собеседница ТАСС





Постановщиком музыкального спектакля выступил главреж Северодвинского драмтеатра Анастас Кичик. За музыку и тексты песен отвечали композитор Людмила Зыкова и поэтесса Жанна Беликова из Архангельска. Сценографией занимался заслуженный художник РФ Владимир Боер. В постановке задействовали более 20 артистов в возрасте от 12 до 60 лет.





Мюзикл о мальчике, сбежавшем из дома, объездившем весь свет и вернувшемся домой к матери, планируют представить в афише Ломоносовского ДК в наступающем году.





Проект реализован при поддержке ПФКИ, Минкультуры РФ и Архангельской области с использованием гранта Российского фонда культуры.





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