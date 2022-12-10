Британские СМИ раскритиковали документальный сериал «Гарри и Меган»

Британские СМИ раскритиковали документальный сериал «Гарри и Меган»

10.12.2022

Премьера первых трех эпизодов шоу о герцоге и герцогине Сассекских состоялась на Netflix 9 декабря.