На Apple TV+ вышла историческая драма «Освобождение» с Уиллом Смитом

Онлайн-премьера фильма Антуана Фукуа, основанная на реальной истории беглого раба Гордона, состоялась на стриминге Apple TV+.





Сюжет разворачивается во время Гражданской войны в США. Раб Питер после очередного избиения кнутом сбегает с плантации в Луизиане, его преследует хозяин и другие охотники. Однако Питеру удается уйти оторваться, а позже вступить в армию Севера.





Концепцию картины разработал продюсер Джоуи Макфарланд. Сценарий написал Билл Колладж. Музыкальное сопровождение создал Марсело Зарвос. Вместе со Смитом в проекте задействованы Бен Фостер, Чармэйн Бингва, Гилберт Овуор и др.





Ранее на Netflix состоялась премьера мультипликационного сериала «Dragon Age: Искупление», снятого по мотивам одноименной серии игр.





Фото: кадр из Emancipation