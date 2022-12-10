На Apple TV+ вышла историческая драма «Освобождение» с Уиллом Смитом

10.12.2022

На Apple TV+ вышла историческая драма «Освобождение» с Уиллом Смитом
Онлайн-премьера фильма Антуана Фукуа, основанная на реальной истории беглого раба Гордона, состоялась на стриминге Apple TV+.

Сюжет разворачивается во время Гражданской войны в США. Раб Питер после очередного избиения кнутом сбегает с плантации в Луизиане, его преследует хозяин и другие охотники. Однако Питеру удается уйти оторваться, а позже вступить в армию Севера. 

Концепцию картины разработал продюсер Джоуи Макфарланд. Сценарий написал Билл Колладж. Музыкальное сопровождение создал Марсело Зарвос. Вместе со Смитом в проекте задействованы Бен Фостер, Чармэйн Бингва, Гилберт Овуор и др.

Ранее на Netflix состоялась премьера мультипликационного сериала «Dragon Age: Искупление», снятого по мотивам одноименной серии игр. 

Фото: кадр из Emancipation