Историческую драму «Сердце пармы» покажут на RFF в Австралии

Историческую драму «Сердце пармы» покажут на RFF в Австралии

10.12.2022

Russian Film Festival проводится в онлайн-формате с 9 по 11 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на «Роскино». 