Историческую драму «Сердце пармы» покажут на RFF в Австралии

Онлайн-премьера фильма Антуана Фукуа, основанная на реальной истории беглого раба Гордона, состоялас...
Russian Film Festival проводится в онлайн-формате с 9 по 11 декабря, сообщило РИА Новости со ссылк...
За неделю с релиза дебютный ролик по новой части франшизы «Трансформеры» набрал 494 млн просмотров...
Ролик по драматическому шоу канадского режиссера и актера появился на YouTube-канале французской к...
Онлайн-премьера фильма Антуана Фукуа, основанная на реальной истории беглого раба Гордона, состоялас...
Russian Film Festival проводится в онлайн-формате с 9 по 11 декабря, сообщило РИА Новости со ссылк...
За неделю с релиза дебютный ролик по новой части франшизы «Трансформеры» набрал 494 млн просмотров...
Ролик по драматическому шоу канадского режиссера и актера появился на YouTube-канале французской к...
Спектакль в постановке бывшего главного режиссера Мариинского театра дадут 10 декабря, говорится в п...
Alien Ридли Скотта возглавил «абсолютный топ» популярнейших фантастических лент про пришельцев по ве...
Первую полнометражную ленту артистка снимет в сотрудничестве с кинокомпанией Searchlight, сообщил Va...
Американский артист скончался в возрасте 70 лет. Об этом говорится в заявлении его семьи, сообщил NY...
II Международный фестиваль фильмов ужасов пройдет с 15 по 18 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на ...
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о грантах на итоговом заседании оргкомитета по под...
Центр консервации и реставрации заработал на базе Нижегородской научной библиотеки имени В.И. Лени...
О премьерах Московской творческой мастерской рассказал ее основатель и худрук, композитор Алексей Ры...
Площадки надеются дать киносеансы блокбастера Джеймса Кэмерона в декабре, сообщили «Известия» со ссы...
В комментарии ComicBook режиссер оценил качество компьютерной графики в серии фильмов «Аватар» и к...
Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и ...
Полотна вошли в экспозицию фламандской живописи XVII века «Под знаком Рубенса». Выставка открылась в...
Новый руководитель компании отреагировал в соцсетях на cообщения об отказе от продолжений фильмов ...
Онлайн-премьера полнометражного фильма оскароносного мексиканского постановщика и его напарника, реж...
9 декабря на музыкальных стримингах появилась новая студийная пластинка коллектива под названием A’2...
10.12.2022