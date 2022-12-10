Netflix выпустил анимационный сериал «Dragon Age: Искупление»
Netflix выпустил анимационный сериал «Dragon Age: Искупление»
10.12.2022
Премьера шоу по серии видеоигр Dragon Age состоялась на стриминге 9 декабря.
Действие происходит в вымышленной империи Тевинтер. В центре внимания оказываются герои-неудачники, которым предстоит серьезная миссия — выкрасть могущественный артефакт у могущественного темного мага.
Производством сериала занималась студия Red Dog Culture House. Создательницей проекта выступила Мейргрид Скотт, выступившая сценаристкой, постановщицей и продюсером проекта. Она известна по работе над сценариями анимационных «Стражей Галактики», мультсериалов по «Мстителям», «Лиге справедливости» и другим комиксам.
Также «Нетфликс» показал кадры с открывающими титрами сериала.
Ранее на Netflix дебютировала первая часть документального сериала о британском принце Гарри и его супруге Меган Маркл, которые решили поделиться историей своего знакомства и женитьбы, а также опытом исполнения обязанностей членов королевской семьи Великобритании.