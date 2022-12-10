Трейлер «Восстания звероботов» стал самым просматриваемым в истории кино
Трейлер «Восстания звероботов» стал самым просматриваемым в истории кино
10.12.2022
За неделю с релиза дебютный ролик по новой части франшизы «Трансформеры» набрал 494 млн просмотров на разных платформах, сообщил Wrap со ссылкой на данные Paramount.
С этим результатом тизер-трейлер фильма «Трансформеры: Восстание звероботов» оказался самым просматриваемым за все время с учетом неточности подсчетов просмотров, отметило издание.
Вышедшие на той же неделе трейлеры крупных блокбастеров собрали намного меньше онлайн-просмотров. Ролик по триквелу «Стражей Галактики» — 182 млн, по «Индиане Джонсу 5» — 77 млн.
В день выпуска аудитория трейлера Rise of the Beasts составила 238 млн зрителей. Большее число людей посмотрели только первый ролик по «Человеку-пауку: Нет пути домой» и два трейлера «Мстителей: Финал».
Издание подчеркнуло,что просмотры трейлеров не является показателем будущий кассовых сборов картин. Однако ажиотажный интерес к трейлеру первой части новой трилогии Transformers вызывает любопытство. Фильм планируют выпустить в июне 2023-го.
Фото: кадр из трейлера Transformers: Rise of the Beasts