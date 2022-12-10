Вышел трейлер первого сериала Ксавье Долана «Ночь, когда Логан проснулся»
Вышел трейлер первого сериала Ксавье Долана «Ночь, когда Логан проснулся»
10.12.2022
Ролик по драматическому шоу канадского режиссера и актера появился на YouTube-канале французской кинокомпании StudioCanal.
Мини-сериал основан на пьесе Мишеля Марка Бушара. Помимо режиссуры, Долан занимался разработкой сценария и продюсированием проекта. Также он исполнил главную роль вместе с Жюли Лебретон и Патриком Ивоном.
В начале 1990-х Мими, ее брат Жюль и Логан были неразлучными друзьями. Все изменилось, когда Логан изнасиловал Мими, о чем узнал весь городок. Через 30 лет Мими, ставшая признанным медиком-танатологом, возвращается домой, чтобы выполнить последнюю волю ее матери. Когда она встречается с Жюлем и Логаном, все глубоко запрятанные эмоции и тайны вскрываются.
Психологический триллер планируют выпустить в 2023 году на стриминге Canal+.