Мариинка покажет оперу «Евгений Онегин» в день рождения Юрия Темирканова

Фото: Valentin Baranovsky ©State Academic Mariinsky

Главная оперная сцена Петербурга посвятила 84-му дню рождения дирижера показ оперы «Евгений Онегин», поставленной им в 1983 году. Татьяну сыграет Гелена Гаскарова, Ольгу — Зинаида Царенко. Партию Онегина исполнит Владимир Мороз, партию Ленского — Гамид Абдулов. Дирижировать будет Валерий Гергиев.Темирканов стал главным дирижером Мариинки (в то время Кировского театра) в 1976-м и занимал пост 12 лет. Он возродил традицию симфонических концертов в театре, возглавил первые самостоятельные гастроли его оркестра за рубежом, создал с ним одну из первых советских записей Второй симфонии Малера.Под руководством маэстро в Ленинграде впервые прозвучала «Война и мир» Прокофьева, в репертуаре появились «Мертвые души» Щедрина и «Борис Годунов» Мусоргского. Их постановщиком выступил Борис Покровский. Помимо оперы по роману в стихах Пушкина, Темирканов поставил по его повести «Пиковую даму» на музыку Чайковского. Оба спектакля до сих пор представлены в актуальном репертуаре Мариинки.