«Чужой» оказался самым любимым фильмом российских зрителей про инопланетян

10.12.2022

«Чужой» оказался самым любимым фильмом российских зрителей про инопланетян
Alien Ридли Скотта возглавил «абсолютный топ» популярнейших фантастических лент про пришельцев по версии киноканала FAN, сообщило ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

В тройку лидеров вошли комедийный экшн «Люди в черном» Барри Зонненфельда с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом, а также научно-фантастический хоррор «Нечто» Джона Карпентера .

Антиутопическая трагикомедия «Кин-дза-дза! » с Евгением Леоновым режиссера Георгия Данелии по сценарию, разработанному им совместно с Резо Габриадзе, заняла четвертое место. Следом — фантастический экшн из ЮАР «Район № 9» об инопланетянах-беженцах, поставленный Нилом Бломкампом.

Также в список попали два фильма Спилберга — «Инопланетянин» и «Война миров», «Прибытие» Вильнева, «День независимости» Эммериха. Десятое место досталось фантастическому триллеру «Спутник» постановщица-дебютанта Егора Абраменко.

Топ составлен на основании рейтингов кинокритиков и зрителей специализированных порталов и СМИ, в том числе IMDb, Esquire, Collider, Megacritic, «Кинопоиск» и др.

Фото: кадр из Alien