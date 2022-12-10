«Чужой» оказался самым любимым фильмом российских зрителей про инопланетян

В тройку лидеров вошли комедийный экшн «Люди в черном» Барри Зонненфельда с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом, а также научно-фантастический хоррор «Нечто» Джона Карпентера .





Антиутопическая трагикомедия «Кин-дза-дза! » с Евгением Леоновым режиссера Георгия Данелии по сценарию, разработанному им совместно с Резо Габриадзе, заняла четвертое место. Следом — фантастический экшн из ЮАР «Район № 9» об инопланетянах-беженцах, поставленный Нилом Бломкампом.





Также в список попали два фильма Спилберга — «Инопланетянин» и «Война миров», «Прибытие» Вильнева, «День независимости» Эммериха. Десятое место досталось фантастическому триллеру «Спутник» постановщица-дебютанта Егора Абраменко.

Фото: кадр из Alien

Топ составлен на основании рейтингов кинокритиков и зрителей специализированных порталов и СМИ, в том числе IMDb, Esquire, Collider, Megacritic, «Кинопоиск» и др.