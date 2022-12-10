Певица Тейлор Свифт дебютирует в режиссуре

10.12.2022
Первую полнометражную ленту артистка снимет в сотрудничестве с кинокомпанией Searchlight, сообщил Variety.
В студии Свифт назвали «художницей и рассказчицей, какие бывают раз в поколение» и отметили, что работать с ней — «радость и привилегия».
Постановщица самостоятельно разработала сценарий. Подробности сюжета не раскрываются.
Тейлор Свифт поставила больше десятка клипов на свои песни, а также сняла короткометражку на основе собственного хита.
В конце октября певица представила десятую студийную пластинку Midnights. За несколько дней в США приобрели более 1 млн ее копий. В итоге альбом стал самым продаваемым в стране в уходящем году.
Ранее сообщалось, что актриса Кристен Стюарт снимет дебютный полный метр по мемуарам Лидии Юкнавич The Chronology Of Water. Главную роль в проекте отвели Имоджен Путс («Отец»). Сценарий адаптирует постановщица совместно с Энди Минго. Также Стюарт возглавит международное жюри Берлинале в следующем году.
Фото: кадр из клипа Blank Space