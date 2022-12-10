Актер из «Возвращения джедая» Гэри Фридкин умер от последствий ковида

Американский артист скончался в возрасте 70 лет. Об этом говорится в заявлении его семьи, сообщил ...
II Международный фестиваль фильмов ужасов пройдет с 15 по 18 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на ...
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о грантах на итоговом заседании оргкомитета по под...
Центр консервации и реставрации заработал на базе Нижегородской научной библиотеки имени В.И. Лени...
О премьерах Московской творческой мастерской рассказал ее основатель и худрук, композитор Алексей Ры...
Американский артист скончался в возрасте 70 лет. Об этом говорится в заявлении его семьи, сообщил ...
II Международный фестиваль фильмов ужасов пройдет с 15 по 18 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на ...
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о грантах на итоговом заседании оргкомитета по под...
Центр консервации и реставрации заработал на базе Нижегородской научной библиотеки имени В.И. Лени...
О премьерах Московской творческой мастерской рассказал ее основатель и худрук, композитор Алексей Ры...
Площадки надеются дать киносеансы блокбастера Джеймса Кэмерона в декабре, сообщили «Известия» со ссы...
В комментарии ComicBook режиссер оценил качество компьютерной графики в серии фильмов «Аватар» и к...
Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и ...
Полотна вошли в экспозицию фламандской живописи XVII века «Под знаком Рубенса». Выставка открылась в...
Новый руководитель компании отреагировал в соцсетях на cообщения об отказе от продолжений фильмов ...
Онлайн-премьера полнометражного фильма оскароносного мексиканского постановщика и его напарника, реж...
9 декабря на музыкальных стримингах появилась новая студийная пластинка коллектива под названием A’2...
Американская актриса, сценаристка и режиссер станет председателем международного жюри 73-го Берлинск...
Новый ролик по российской игре со стремительными драками и перестрелками под песню Примадонны в тя...
О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяслав...
Генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова посетили здание, в котором располагает...
Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника, работающие над восстановлением церк...
Постановка предназначается для глухих, слабослышащих и слышащих зрителей, сообщила «Культура Петербу...
Работы отечественных художников, скульпторов и фотографов можно увидеть до 29 декабря, сообщили Go...
Премьерные показы спектакля по пьесе Островского пройдут 17, 18 декабря и 6 января, сообщили Gornovo...
10.12.2022