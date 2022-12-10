Актер из «Возвращения джедая» Гэри Фридкин умер от последствий ковида

Американский артист скончался в возрасте 70 лет. Об этом говорится в заявлении его семьи, сообщил NYP.





Фридкин несколько недель провел в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Он умер от осложнений, возникший после коронавирусной инфекции.





Гэри Фридкин начал сниматься в 1970-е годы. Одним из первых фильмов с его участием стала комедия «Под радугой», в которой он сыграл вместе с Кэрри Фишер — исполнительницей одной из главных ролей в оригинальной трилогии «Звездные войны». Фридкин дебютировал в саге в шестом эпизоде в роли эвока. Также он снимался в «Белоснежке», «Несносных леди», «Сумеречной зоне», «Практике» и др.





Ранее стало известно о смерти актера Аля Штробеля, сыгравшего в культовом сериале «Твин Пикс». Ему было 83 года.





Фото: Pixabay