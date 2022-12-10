Премьера «Воскресших» откроет «Хоррор фест» в Москве

II Международный фестиваль фильмов ужасов пройдет с 15 по 18 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.





В программу вошли картины из Мексики, Испании, США, Канады, России. Площадкой фестиваля станет столичный кинотеатр «Пять звезд на Павелецкой».





Откроется смотр хорроров лентой режиссера Егора Барабанова и продюсера Тимура Бекмамбетова. Ее сюжет разворачивается в будущем, когда Ватикан раскрывает тайну воскрешения. Однако священник выясняет, что за воскрешениями людей скрываются заговор и убийства.





16 декабря пройдет «Лаборатория саспенса», где молодые российские кинематографисты будут защищать проекты жанровых фильмов. Закроет мероприятие «Антология русского хоррора: Красный состав». Сериал включает шесть анимационных короткометражек по мотивам произведений отечественных писателей, созданных разными съемочными командами. На фестивале представят три эпизода.









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