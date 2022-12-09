Первый региональный реставрационный центр книг открылся в Нижнем Новгороде

Центр консервации и реставрации заработал на базе Нижегородской научной библиотеки имени В.И. Ленина, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Глава ведомства Ольга Любимова направила видеообращение к открытию, в котором напомнила задачу — сохранение ценных документов и книг и их передача новым поколениям. До конца 2030 года на базах библиотек по всей стране планируют открыть 40 реставрационных центров, которые обеспечат современным оборудованием и методиками. Они будут работать по единому стандарту и «развивать реставрацию книги как науку», подчеркнула министр культуры.





В Нижегородском филиале РГБ появились реставрационная и переплетная мастерские, лаборатория и учебно-методический комплекс. Центр оснастили специализированным оборудованием, в том числе плоттером, инкапсулятором, обеспыливателем и др.





Также в рамках мероприятия провели круглый стол и представили две выставки. «Нижегородская книжная сокровищница» рассказывает о рукописных и первопечатных книгах из России и стран Западной Европы и других экспонатах Ленинской библиотеки. «Великолепие книжного переплета» показывает переплеты XVII–XX веков.





До конца уходящего года в Рязани откроют следующий региональный центр. В 2023 году заработают еще пять центров. Планируется, что они ежегодно будут проводить 90 реставраций документов, 1500 фазовых консерваций микроклиматических контейнеров и 1100 библиотечных переплетов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ