Премьера цикла Sequentia Ultima откроет 30-й сезон Театра Алексея Рыбникова

О премьерах Московской творческой мастерской рассказал ее основатель и худрук, композитор Алексей Рыбников, сообщила пресс-служба учреждения.





Юбилейный цикл «Окончательное последование» состоит из четырех частей. Первую и вторую постановки «Тишайшие молитвы» и «Литургия оглашенных» планируют представить в марте следующего года. Иммерсивный спектакль с участием хора и оркестра будет идти на фоне фильма Рыбникова «Литургия оглашенных».





Главной темой второй постановки композитор назвал «противостояние духовного человека любой политической системе». Он добавил, что прежде всего его интересует «духовное содержание музыки».





Среди других планов театра — подготовка музыкальной постановки «Дух Соноры» на основе рок-оперы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». В ней прозвучат новые стихи Юлия Клима. В спектакле задействуют рок-группу.





15 и 23 декабря в театре «Градский Холл» состоится премьера авторской версии рок-оперы «Юнона и Авось», впервые поставленной в 1981 году.





Фото: Светлана Яковлева