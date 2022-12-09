Джеймс Кэмерон заявил, что по спецэффектам «Аватар 2» обогнал Marvel



Кинематографист признал, что супергеройские экшны дали мощный импульс развитию визуальных эффектов. В целом повышение спроса и увеличение бюджетов проектов помогли индустрии подняться. Благодаря этому появились новые инструменты, улучшилось качество графики, пришло больше талантливых людей, добавил он.





За спецэффекты в «Аватарах» отвечала студия WETA Digital, основанная режиссером Питером Джексоном (трилогии «Властелин колец» и «Хоббит»). Кэмерон назвал ее «лучшей в своем деле». Он пояснил разницу на примере мимики персонажей, которых играют реальные актеры и обрабатывают на компьютерах. Ее передают с помощью технологии захвата движений.





По словам режиссера, компания Industrial Light & Magic, основанная Джорджем Лукасом (франшиза Star Wars) и сотрудничающая с Marvel, отлично справляется со своими задачами, но у нее есть проблемы в создании эмоций на лицах героев. В пример постановщик привел мимику Таноса, которая его разочаровала.





Премьера сиквела «Аватара» состоится 16 декабря.





Фото: кадр из трейлера «Пути воды»

