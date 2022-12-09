Игру Crime Boss: Rockay City с Чаком Норрисом представили на премии TGA

Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и опубликовали на YouTube.

Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и опубликовали на YouTube.





Crime Boss: Rockay City — шутер от первого лица, в который можно играть в одиночку или в группе. События происходят в 1990-е годы вокруг мелкого преступника, решившего стать главным боссом криминального мира Рокей-Сити. Для реализации задумки он пойдет на ограбления, войны с бандами и другие поступки.





Главную роль сыграл Майкл Мэдсен. В игре появятся персонажи в исполнении актеров Чака Норриса, Ким Бейсингер, Дэнни Трехо, Дэнни Гловера, Майкла Рукера, рэпера Vanilla Ice и др.





Выход игры назначили на 28 марта.









На этом же мероприятии показали трейлер ролевого экшна Atomic Heart, в котором звучит «Арлекино» Аллы Пугачевой. Игру от российских разработчиков планируют выпустить в феврале.





Фото: скриншот / ютьюб-канал PlayStation