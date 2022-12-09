Игру Crime Boss: Rockay City с Чаком Норрисом представили на премии TGA

Игру Crime Boss: Rockay City с Чаком Норрисом представили на премии TGA

09.12.2022

Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и опубликовали на YouTube.