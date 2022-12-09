Игру Crime Boss: Rockay City с Чаком Норрисом представили на премии TGA

Площадки надеются дать киносеансы блокбастера Джеймса Кэмерона в декабре, сообщили «Известия» со с...
В комментарии ComicBook режиссер оценил качество компьютерной графики в серии фильмов «Аватар» и к...
Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и ...
Полотна вошли в экспозицию фламандской живописи XVII века «Под знаком Рубенса». Выставка открылась в...
Новый руководитель компании отреагировал в соцсетях на cообщения об отказе от продолжений фильмов ...
Площадки надеются дать киносеансы блокбастера Джеймса Кэмерона в декабре, сообщили «Известия» со с...
В комментарии ComicBook режиссер оценил качество компьютерной графики в серии фильмов «Аватар» и к...
Издатель 505 Games и студия InGame показали анонсирующий трейлер шутера на The Game Awards 2022 и ...
Полотна вошли в экспозицию фламандской живописи XVII века «Под знаком Рубенса». Выставка открылась в...
Новый руководитель компании отреагировал в соцсетях на cообщения об отказе от продолжений фильмов ...
Онлайн-премьера полнометражного фильма оскароносного мексиканского постановщика и его напарника, реж...
9 декабря на музыкальных стримингах появилась новая студийная пластинка коллектива под названием A’2...
Американская актриса, сценаристка и режиссер станет председателем международного жюри 73-го Берлинск...
Новый ролик по российской игре со стремительными драками и перестрелками под песню Примадонны в тя...
О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяслав...
Генпрокурор Игорь Краснов и министр культуры Ольга Любимова посетили здание, в котором располагает...
Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника, работающие над восстановлением церк...
Постановка предназначается для глухих, слабослышащих и слышащих зрителей, сообщила «Культура Петербу...
Работы отечественных художников, скульпторов и фотографов можно увидеть до 29 декабря, сообщили Go...
Премьерные показы спектакля по пьесе Островского пройдут 17, 18 декабря и 6 января, сообщили Gornovo...
Первый открытый российский фестиваль авторского кино подвел итоги работы, сообщил «БК».
Музей музыки представил экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников азербайджанс...
VI Международный форум завершился церемонией награждения победителей VIII Российского смотра-конкурс...
Российский фестиваль анимационного кино и киностудия начали принимать анимационные проекты на совмес...
В шорт-лист третьего сезона премии имени Эдуарда Успенского вошли 13 претендентов в двух номинация...
09.12.2022