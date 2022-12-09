Не выставлявшиеся в России работы Рубенса впервые представили в Истре

Фото: NJerusalem museum. CC BY-SA 4.0

Личность и творчество Рубенса стали смысловым центром проекта, в котором представлены 67 работ фламандских мастеров золотого века. В их числе — Ван Дейк, Йорданс, Ян Брейгель Бархатный и др.Куратор выставки, доктор искусствоведения Вадим Садков отметил, что проект демонстрирует «разнообразие работ фламандцев и эволюцию их жанровой типологии». Также он исследует взаимоотношения художников-лидеров и их учеников и ассистентов, трудившихся над многочисленными заказами.В экспозицию вошли картины из Екатеринбургского и Тульского музеев изобразительных искусств, Воронежского, Ярославского и Нижегородского художественных музеев, Серпуховского и Угличского историко-художественных музеев, а также из «Нового Иерусалима» и музея-усадьбы «Архангельское». Проект дополнили полотна из частных собраний.Выставка работает до 14 мая.