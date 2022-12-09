Джеймс Ганн прокомментировал отмену некоторых фильмов студии DC

Новый руководитель компании отреагировал в соцсетях на cообщения об отказе от продолжений фильмов «Чудо-женщина», «Человека из стали» и «Аквамен». Ранее об этом написал The Hollywood Reporter.





По его словам, в материале журнала есть правда, полуправда, вымысел, а также информация, решение по которой еще не принято. Режиссер не уточнил, какие проекты студия планирует закрыть или отложить.





Ганн добавил, что его вступление в должность руководителя студии будет сопровождаться переходным этапом. Минусы этого периода компенсируются «возможностями развить то, что уже работало в DC, и исправить то, что не сработало», отметил он.





Накануне THR раскрыл подробности плана развития киновселенной DC, над которым работает новое руководство студии в лице Ганна и продюсера Питера Сафрана. По словам его источников, Постановщице «Чудо-женщины 3» Патти Дженкинс сообщили, что ее проект не соответствует новым планам. Под вопросом оказалась судьба сиквела «Человека из стали» с Генри Кавиллом, недавно сообщившем о возвращении к роли Супермена. Инсайдеры отмечали, что вселенную предполагают развивать без Супермена и Аквамена. При этом исполнитель роли Короля семи морей Джейсон Момоа после выхода «Аквамена 2» может остаться в DC в другом образе.





Фото: кадр из «Чудо-женщины»