Группа A’Studio выпустила первый за 12 лет альбом

9 декабря на музыкальных стримингах появилась новая студийная пластинка коллектива под названием A’21.





Девятый студийник группы включает девять треков. Один из них — «Это всё она» — музыканты выложили в первые дни декабря. В плейлисте три совместные работы — с M’Dee, автором и R&B-исполнителем из Казахстана Мади Токтаровым, певицей и участницей детского «Евровидения» от Грузии Lizi Japaridze и российским диджеем Deeoxid.





Предыдущий студийный лонг-плей «Волны» A’Studio представила в 2010 году.





Группа появилась в Казахстане в 1987-м. В следующем году она выпустила первый альбом, а еще через год представила сингл «Джулия», который привлек внимание широкой аудитории. В 1990-е годы вокалистом коллектива был Батырхан Шукенов. С 2005 года поет Кети Топурия. Среди основателей А’Студио — худрук, автор песен и пианист Байгали Серкебаев и бас-гитарист Владимир Миклошич.





Фото: скриншот / ютьюб-канал А’Студио