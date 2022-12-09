Умер актер из фильма «Без права на пощаду» Борис Дмитриев

О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяславль».

О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяславль».





Актер театра и кино, поэт, сценарист, конферансье скончался в возрасте 84 лет.





Борис Дмитриев — уроженец Саратова. Обучался в Саратовском театральном училище и студии при Волгоградском драмтеатре. После учебы работал в Саратовской драме. В 1970-е годы переехал в Рязань и поступил в Рязанский драмтеатр, где служил большую часть актерской карьеры. Многим рязанцам Дмитриев запомнился по детским постановкам, в которых играл Леопольда, Карлсона и др. На его счету более 100 ролей, в том числе милиционера Николая Павловича в фильме «Без права на пощаду».





Помимо актерской работы, Дмитриев вел концерты и литературные вечера, писал стихи и мемуары. Выпустил несколько лирических сборников и книг с воспоминаниями.





Фото: Pixabay