Умер актер из фильма «Без права на пощаду» Борис Дмитриев

Умер актер из фильма «Без права на пощаду» Борис Дмитриев

09.12.2022

О смерти заслуженного артиста РСФСР сообщила «КП» со ссылкой на литературную ассоциацию «Переяславль».