В Красноярске работает передвижная выставка российских авторов об Индии

Работы отечественных художников, скульпторов и фотографов можно увидеть до 29 декабря, сообщили Gornovosti.





Экспозиция «Здравствуй, Индия!» расположилась в выставочном зале Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ. В нее вошли гравюры путешественника Федора Конюхова, живописные этюды Алексея Авдеева (Хабаровск) и Владимира Листрового (Лесозаводск, Приморье). Также на выставке представлены работы красноярских авторов: скульптуры Виктора Мосиелева, фотопортреты Алексея Снеткова, пастели Валентина Теплова и др.





Художники из РФ почти три недели путешествовали по Центральной Индии, вдоль побережья Аравийского моря. В результате они привезли многочисленные наработки, часть из которых представлены на выставке.





Вход свободный.





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