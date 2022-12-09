В Красноярском драмтеатре им. Пушкина дебютирует «Бесприданница»





Фото: Pixabay Художник-сценограф Игорь Вахитов ставил задачу создать эффект «пространства, широкой России», а цвета выбрал так, чтобы появлялось ощущение воспоминания или сна. Тему сна продолжают костюмы, выполненные в стиле ар-деко. Они не реконструируют наряды XIX века, а создают образ с учетом традиций прошлого.

Постановкой «Бесприданницы» занимается приглашенный режиссер Ирина Керученко, ученица Камы Гинкаса. По ее словам, произведения отечественного классика сохраняют актуальность в наши дни: «Бесприданница» говорит о «борьбе денег и божественного начала», рассказывает историю о «перерождении души».Особое место в постановке занимает музыка, за которую отвечает композитор из Минска Наталья Богданович. Режиссер называет музыку «действующим лицом». Послушать песни цыганского хора, потанцевать, а также осмотреть палубу «Ласточки» зрители смогут в антракте.