Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» победил на фестивале «Зимний»
Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» победил на фестивале «Зимний»
08.12.2022
Первый открытый российский фестиваль авторского кино подвел итоги работы, сообщил «БК».
Главный приз за лучший фильм получила драма Любови Борисовой, основанная на реальной истории. Фильм рассказывает о русском художнике, уроженце Якутии Иване Попове, который считается основоположником якутской профессиональной живописи. Он отправляется в экспедицию вместе с якутским другом Степаном Бересековым, который периодически погружается в летаргический сон.
Лучшим режиссером стал еще один представитель Республики Саха Степан Бурнашев, снявший драму «Айта». Исполнитель главной роли в этом фильме Иннокентий Луковцев получил награду за лучшую мужскую роль.
За сценарий наградили команду авторов «Доктора» режиссера Артема Темникова. За визуальное решение — проект «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко. Приз за лучшую женскую роль вручили Анне Слю («Наводнение»).
В программе смотра были конкурсные показы, а также первый форум московских киношкол с мастер-классами и семинарами. Кинофестиваль учрежден Минкультуры РФ, кинокомпанией «Альянс» при поддержке Российского фонда культуры.