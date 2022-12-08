Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» победил на фестивале «Зимний»



Фото: кадр из фильма «Не хороните меня без Ивана»

Главный приз за лучший фильм получила драма Любови Борисовой, основанная на реальной истории. Фильм рассказывает о русском художнике, уроженце Якутии Иване Попове, который считается основоположником якутской профессиональной живописи. Он отправляется в экспедицию вместе с якутским другом Степаном Бересековым, который периодически погружается в летаргический сон.Лучшим режиссером стал еще один представитель Республики Саха Степан Бурнашев, снявший драму «Айта». Исполнитель главной роли в этом фильме Иннокентий Луковцев получил награду за лучшую мужскую роль.За сценарий наградили команду авторов «Доктора» режиссера Артема Темникова. За визуальное решение — проект «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко. Приз за лучшую женскую роль вручили Анне Слю («Наводнение»).В программе смотра были конкурсные показы, а также первый форум московских киношкол с мастер-классами и семинарами. Кинофестиваль учрежден Минкультуры РФ, кинокомпанией «Альянс» при поддержке Российского фонда культуры.