Открылась выставка «Азербайджанский соловей» о творчестве Бюльбюля

Музей музыки представил экспозицию, посвященную творчеству одного из основоположников азербайджанского музыкального театра, певца, музыковеда, фольклориста, создателя новой вокальной школы и политического деятеля.





Международный проект рассказывает о жизни и творчестве народного артиста СССР Бюльбюля (Муртузы Мешади Рза оглы Мамедова). Он включает экспонаты из Музея музыкальной культуры Азербайджана, Дома-музея Бюльбюля в Баку и Музея музыки в Москве.





В экспозицию вошли нотные записи, пластинки, афиши, эскизы, картины; личные вещи, фотографии и документы Бюльбюля; аудиозаписи народных песен, романсов и арий азербайджанских композиторов в исполнении «Соловья».





По словам гендиректора Музея музыки, совместный с азербайджанской стороной проект «раскрыл многогранность личности и уникальность творчества выдающегося певца». Также он подчеркнул важность музыкального сопровождения выставок, посвященных музыкантам, исполнителям, композиторам.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ