Форум ArchGlass и конкурс «Стекло в архитектуре» подвели итоги 

VI Международный форум завершился церемонией награждения победителей VIII Российского смотра-конкурса «Стекло в архитектуре 2022», сообщили организаторы.





В этом году в конкурсе участвовали российские и иностранные архитекторы и дизайнеры, а также студенты. Он проводился в разделах «Постройки» и «Проекты», включающих по шесть номинаций. Всего организаторам поступили 53 заявки, в том числе девять построек, 20 проектов и 24 студенческие работы.

В номинации «Объект в исторической застройке» («Постройки») победил коллектив фирмы «Григорьев и партнеры» с проектом здания арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В номинации «Объект нового строительства» («Проекты») наградили двух победителей: «Прайд» (проект комплекса общежитий для нового кампуса МГТУ в Москве) и «Студио-ТА» (проект «Концепция Дворца бракосочетания в Губкине Белгородской области»).





В студенческой номинации Институт B&D с проектом «Теплично-образовательный комплекс в Москве» отметили за экологический подход. А студентов КФУ и их «Арт-объект "Эко-овечки", Парки города Казань» — за лучший студенческий проект объекта дизайна.





В этом году жюри решило не присуждать Гран-при — Национальную премию за лучший реализованный проект с применением стекла.





ArchGlass — масштабное событие, посвященное производству и применению стекла в архитектуре. Форум проводится уже шестой год. Организатор — Союз московских архитекторов при участии САР.





Фото предоставлено организаторами