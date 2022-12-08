Авторы «Полуночной мессы» снимут сериал по «Темной башне» Стивена Кинга

Новую экранизацию главного произведения короля ужасов снимут Intrepid Pictures и Amazon Studios, рассказал Deadline один из создателей проекта Майк Флэнаган.





По его словам, проект находится в стадии разработки. Он подготовил сценарий пилота и общий скрипт проекта, который назвал своей мечтой. Сценарист и продюсер добавил, что видит адаптацию в виде шоу из пяти сезонов и двух полнометражных лент.





Флэнаган и его партнер по кинокомпании Intrepid продюсер Тревор Мэйси ранее выпустили хоррор-сериалы «Полуночная месса» и «Призрак дома на холме» для Netflix. Адаптацией цикла Стивена Кинга они займутся вместе со студией Amazon, с которой недавно заключили многолетнюю сделку по созданию контента для Prime Video.





В 2017 году вышла первая киноадаптация «Темной башни» с Идрисом Эльбой в роли Роланда/Стрелка, странствующего по мирам и эпохам в поисках центра мира — Темной башни. Фильм снял датский режиссер Николай Арсель. Проект не получил признания аудитории и профессиональной среды.





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