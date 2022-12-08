Джеки Чан анонсировал разработку «Часа Пик 4» и выход драмы «Для женщин»

Фото: кадр из «Часа Пик 3»

Исполнитель одной из главных ролей во франшизе планирует обсудить сценарий четвертого «Часа Пик» с режиссером, имя которого он не назвал. Предыдущие части снял Бретт Ратнер, не выпускавший фильмы с 2014 года. Другие подробности пока неизвестны.Чан признался, что несколько раз пытался покорить Голливуд, однако ему постоянно предлагали только роли гонконгских полицейских, а он хотел расширить свой актерский диапазон. Когда поступило очередное предложение, менеджер уговорил его сняться в этом образе в последний раз. Этим фильмом стал оригинальный «Час Пик» 1998 года, собравший $244 млн. Позже вышли два сиквела. Актер предполагал, что фильм провалится, а он уедет обратно в Гонконг. Однако вместо этого он закрепил статус звезды англоязычных боевиков.Также кинематографист упомянул о своем новом фильме «Для женщин». По его словам, это драматическая история, которую он надеется показать американским зрителям. Джеки Чан добавил, что в следующем году отметит 60-летие работы в кино, и далее он намерен снимать больше «любовных историй» и меньше боевиков.