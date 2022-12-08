Герои Cyberpunk: Edgerunners появились на постерах с номинантами TGA 2022

Голливудский режиссер признался изданию Comic Вook в отсутствии интереса к созданию кинокомиксов.
Авторы аниме по игре Cyberpunk 2077 представили в соцсетях арт-кроссоверы с персонажами других ада...
Сиквел фильма 2018 года с подзаголовком «Потерянное королевство» может стать последним для актера ...
Список возглавила «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на итоги опроса ...
Пятая часть мультфильма об огре и его друзьях все-таки может состояться. Об этом актер сообщил на ...
Голливудский режиссер признался изданию Comic Вook в отсутствии интереса к созданию кинокомиксов.
Авторы аниме по игре Cyberpunk 2077 представили в соцсетях арт-кроссоверы с персонажами других ада...
Сиквел фильма 2018 года с подзаголовком «Потерянное королевство» может стать последним для актера ...
Список возглавила «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на итоги опроса ...
Пятая часть мультфильма об огре и его друзьях все-таки может состояться. Об этом актер сообщил на ...
На сцене миланского театра состоялась премьера «Бориса Годунова», сообщает ТАСС.
К настоящему моменту уже готовы 1100-1200 страниц «Ветров зимы» — продолжения серии «Песнь льда и ...
Телеканал СТС и стриминг Start анонсировали новые серии оригинального российского ситкома.
ГК «Рики» анонсировала новый проект для дошкольников, производством которого займется в сотрудниче...
Финал музыкального состязания прошел в театре «Школа современной пьесы» в Москве, сообщили организат...
Впервые в Минобрнауки РФ наградили получателей именных стипендий для коренных малочисленных народов ...
Автор и исполнительница анонсировала дату выхода пластинки под названием Did You Know That There’s A...
Проект о супергероине не входит в глобальные планы новых руководителей студии DC, сообщил THR со ссы...
Документальная лента The Subtle Art of Not Giving a F*ck снята по книге Марка Мэнсона. Ее первый т...
Исполнитель роли Железного человека в комикс-франшизе поделился с Deadline мнением о том, кого счи...
Многие критики признали The Way of Water более эффектным и эмоциональным, чем оригинальный фэнтези...
Премьерные показы постановки режиссера Юрия Александрова состоятся 17 и 18 декабря в «Санктъ-Петербу...
Портал-агрегатор рецензий на кино, сериалы, игры и альбомы опубликовал предварительный рейтинг кинок...
У поклонников юмористической программы появилась возможность вернуть ее в эфир, несмотря на недавн...
С просьбами выступили представители Союза блогеров на круглом столе в Госдуме. Встречу провел депута...
08.12.2022