Герои Cyberpunk: Edgerunners появились на постерах с номинантами TGA 2022

08.12.2022

Герои Cyberpunk: Edgerunners появились на постерах с номинантами TGA 2022
Авторы аниме по игре Cyberpunk 2077 представили в соцсетях арт-кроссоверы с персонажами других адаптаций видеоигр, номинированных на The Game Awards 2022.

Персонажей ONA-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» изобразили вместе с ежом Соником из фильма «Соник 2 в кино», Кружеком и Чашеком из анимационной версии The Cuphead Show, Джинкс из мультсериала «Аркейн» по League of Legends, а также героем «Анчартед».

Все проекты номинированы в этом году на TGA в категории «Лучшая адаптация видеоигры». Лауреатов премии назовут 9 декабря.

Представители компании-разработчика «Киберпанка 2077» CD Projekt RED подчеркнули, что вне зависимости от итогов премии они горды оказаться в «такой замечательной компании».

Фото: кадр из Cyberpunk: Edgerunners