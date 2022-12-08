Российские телезрители назвали самые новогодние фильмы

Список возглавила «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на итоги опроса канала «Мосфильм. Золотая коллекция».





В опросе участвовали 1142 человека. Больше всего голосов — 59% респонденты отдали культовой трагикомедии 1975 года. 40% откликов получила музыкальная комедия-сказка Константина Бромберга «Чародеи» (1982). 37% опрошенных выбрали рязановскую «Карнавальну ночь» (1956) с Людмилой Гурченко.





Также в список вошли киносказки Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) и «Морозко» 1964 года, фильмы с Евгением Леоновым «Зигзаг удачи» (1968) и «Джентльмены удачи» (1971), музыкальная сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» (1976), «Эта веселая планета» (1973) и выходящая с 2010 года серия фильмов «Елки».





Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ планирует выпустить новогоднюю комедию «СамоИрония судьбы!», где представит пародийные, юмористические и музыкальные сцены. В касте проекта — комики и актеры, популярные исполнители и блогеры.





Фото: кадр из «Зигзага удачи»