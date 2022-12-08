Ильдар Абдразаков и другие российские артисты открыли сезон в «Ла Скала»

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Спектакль посетили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент страны Серджо Маттарелла, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Открывающую сезон постановку директор «Ла Скала» Доминик Мейер анонсировал летом. Он неоднократно подчеркивал бессмысленность попыток отмены Мусоргского или Пушкина, по мотивам произведения которого создано либретто.Первая сценическая версия «Бориса Годунова» увидела свет в 1874 году в Петербурге. В «Ла Скала» ею открыли сезон уже в третий раз. Впервые это произошло в 1909-м. Во второй раз, в 1979-м, дебютировала версия Юрия Любимова.В новом сезоне миланский театр также планирует показать балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского.