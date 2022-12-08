Ильдар Абдразаков и другие российские артисты открыли сезон в «Ла Скала»

Ильдар Абдразаков и другие российские артисты открыли сезон в «Ла Скала»

08.12.2022

На сцене миланского театра состоялась премьера «Бориса Годунова», сообщает ТАСС.