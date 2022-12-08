Полнометражных «Малышариков» снимут постановщицы «Питер FM» и «Смешариков»

ГК «Рики» анонсировала новый проект для дошкольников, производством которого займется в сотрудничестве с группой «Самолет», сообщает ТАСС.





Полнометражную ленту-приквел «Малышариков» снимут Оксана Бычкова («Питер FM», «Плюс один») и Катерина Савчук («Смешарики», «Тима и Тома»). Сценарием занимаются авторы «Малышариков» Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж. Релиз намечен на конец 2024 года.





В центре истории окажутся родители и их годовалая дочка, первый день рождения которой готовятся отметить в новом доме. Папа приносит ребенку подарок, купленный у необычного продавца. Он даже не заглядывает в коробку, что приводит к невероятным последствиям. Зрителей ждут открытия, приключения и песни.





Новую историю создадут в технологии совмещения видеосъемки и компьютерной анимации. Для «Рики» это будет первый игровой полный метр.





Мультсериал «Малышарики» дебютировал в 2015 году. На сегодня у него вышло несколько спин-оффов.





Фото: кадр из «Малышариков»