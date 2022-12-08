Конкурс «Песни Победы» назвал имена лауреатов 2022 года

Финал музыкального состязания прошел в театре «Школа современной пьесы» в Москве, сообщили организаторы.





В этом году конкурс, организованный НФПП, прошел в четвертый раз. Организаторы приняли более 500 заявок от исполнителей из разных регионов РФ и стран СНГ. 16 из них дошли до последнего этапа, где соревновались в шести категориях. Конкурсанты исполнили военные песни и авторские композиции, посвященные Великой Отечественной войне.





Призеров определило жюри, в которое вошли поэт-песенник Александр Шаганов, главред газеты «Культура» Петр Власов, пианист и продюсер Айк Григорян, советник гендиректора НФПП Вадим Бреев и др. Решение было принято «достаточно единогласно» почти по всем номинациям, отметила представительница жюри, глава и худрук РГМЦ Ирина Герасимова.





В номинации «Дети» победила Дарья Шаврина из Серпухова, исполнившая песню Нины Ярновой «Блокада Ленинграда». Второе место заняла Полина Недобежкина с композицией Ольги Чикиной «Белый сад», третье — Дарья Грачева с песней Станислава Минакова «Журавли Победы».





Среди «Профессионалов» первое место занял Алексей Тихомиров («Геликон-опера», Москва), представивший «Темную ночь». Второе место — у Ольги Ступиной с композицией «Шаланды, полные кефали».





Среди «Любителей» победителем выбрали Артема Власова из Оренбургского кадетского училища, спевшего «Старых пилотов». Второе место досталось Илье Звольскому с песней А. Флярковского и Л. Дербенева «Есть такая война», третье — сотруднице СК РФ Олесе Ищенко с романсом П. Булахова на слова В. Чуевского «Гори, гори, моя звезда».





В номинации «Авторская песня» лучшей стала Виктория Полинская, исполнившая сочинение «Разлучница-война» (авторы С. Павкин, Е. Радькова). На втором месте — группа OPEROLE со своей композицией «Солдат». Тройку лидеров замкнула Дарья Котова с песней собственного сочинения «Лебеди».





Первую премию в категории «Гордость», в которой участвовали люди старшего поколения, вручили Нине Зотовой. Она пишет музыку к своим текстам и на стихи других авторов. В финале исполнительница представила песню «Война» на слова Ю. Лихачева. Вторую премию получил Геннадий Абрамов с песней «На поле танки грохотали».





В «Ансамблях» победил квартет Еl Grande, исполнивший сочинение «Нет, не забудет солдат». Далее расположились артисты Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе с песней «Эх, путь-дорожка фронтовая».





Спецприз вручили Михаилу Вавилину, спевшему «Гимн Победы», созданный им вместе с Альбертом Шарафутдиновым.





Фото: Роман Корнилов