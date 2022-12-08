Награждены первые получатели именных стипендий для коренных малочисленных народов

08.12.2022
Впервые в Минобрнауки РФ наградили получателей именных стипендий для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ), сообщила пресс-служба РГГУ.
Учрежденные в этом году стипендии получили студенты — представители коренных народов, которые успешно изучают родной язык и культуру и занимаются их популяризацией.
«Мы чествуем представителей молодого поколения, которые вкладывают свою душу, энергию, время в дело сохранения, развития и популяризации языков и культуры коренных малочисленных народов», — отметил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев, вручавший сертификаты.
Мероприятие прошло в рамках стратегической сессии Минобрнауки, РГГУ и Ассоциации КМНСС и ДВ по сохранению языков и культур коренных жителей с использованием информационных технологий.
Фото: пресс-служба РГГУ