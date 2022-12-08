Джеймс Ганн и Питер Сафран отменили триквел «Чудо-женщины»

Проект о супергероине не входит в глобальные планы новых руководителей студии DC, сообщил THR со ссылкой на источники.





По их словам, недавно постановщица трилогии о Чудо-женщине Пэтти Дженкинс представила руководителям кинокомпании сценарий новой ленты. В ответ ей сообщили, что проект не отвечает новым планам кинокомпании, которые разрабатывают Ганн и Сафран. Решение о дальнейшей судьбе фильма с Галь Гадот в главной роли пока не принято, отметили инсайдеры.





Также они отмечают, что отмена триквела позволит DC Studios сэкономить крупную сумму. Ранее источники сообщали, что гонорар Гадот за фильм должен был составить $20 млн, а гонорар Дженкинс — $12 млн.





На днях исполнительница главной роли поблагодарила в соцсетях за возможность сыграть героиню — образец для подражания. Она добавила, что очень ждет, когда сможет поделиться «новой главой» истории. Осталось неясным, знает ли актриса о проблемах проекта.





По информации журнала, Ганн и Сафран уже на следующей неделе могут представить гендиректору Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу свой план развития киновселенной DC. При этом, по словам источников, их наработки остаются неоконченными.





Фото: кадр из «Чудо-женщины»