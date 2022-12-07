Роберт Дауни-младший ответил Квентину Тарантино на критику фильмов Marvel

Роберт Дауни-младший ответил Квентину Тарантино на критику фильмов Marvel

07.12.2022

Исполнитель роли Железного человека в комикс-франшизе поделился с Deadline мнением о том, кого считает звездами — персонажей или актеров супергеройского кино.