Роберт Дауни-младший ответил Квентину Тарантино на критику фильмов Marvel

Исполнитель роли Железного человека в комикс-франшизе поделился с Deadline мнением о том, кого считает звездами — персонажей или актеров супергеройского кино.

Исполнитель роли Железного человека в комикс-франшизе поделился с Deadline мнением о том, кого считает звездами — персонажей или актеров супергеройского кино.





По его словам, сегодня интеллектуальная собственность главенствует над «принципами и личностью». «Ее часть хороша настолько, насколько хорош человеческий талант, который ее воплощает. У вас может быть отличный образ, в том числе от величайших авторов, но если нет подходящего актера, то вы никогда не узнаете, что могло бы получиться», — пояснил актер.





Дауни отметил, что сегодня в киноиндустрии места хватит всем и всему. Также он отметил, что «все всегда меняется» и сегодняшние условия тоже изменятся. «Это то, где мы находимся. И принять это и быть благодарным за участие — правильное начало», — добавил актер.





Ранее Тарантино отметил, что настоящими звездами являются не актеры, играющие супергероев «Марвел», а их персонажи.





Фото: кадр из Avengers: Endgame