«Аватар: Путь воды» получил первые отзывы после премьеры в Лондоне

Многие критики признали The Way of Water более эффектным и эмоциональным, чем оригинальный фэнтези-фильм Джеймса Кэмерона 2009 года. Впечатлениями они поделились в соцсетях.





В отзывах особое внимание уделялось масштабу, визуальным эффектам, эмоциональной истории и экшн-сценам. Хронометраж ленты, превышающий три часа, для многих не стал проблемой благодаря увлекательному сюжету. Также рецензенты отметили подводные сцены и в целом захватывающий подводный мир. Среди минусов отмечалась непроработанность некоторых персонажей. Однако судя по большинству реакций, Кэмерон вновь поднял планку и создал новый киношедевр.





Эрик Дэвис (Fandango) назвал работу феноменальной. Перри Немирофф (Collider) отметила «невероятный визуал» и добавила, что техническая часть помогла раскрыть сюжет и героев. Джош Хоровиц (MTV News) назвал «Аватар 2» образцом эпического блокбастера — «эмоциональным, глубоким и настолько масштабным, насколько это возможно в кино».





Зрители рекомендовали смотреть «Путь воды» на большом экране в формате 3D. Премьера ленты состоится 16 декабря.



