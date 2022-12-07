Названы лучшие фильмы 2022 года по версии Metacritic

Фото: кадр из Aftersun

На момент написания заметки рейтинг возглавила драма «Солнце мое» (Aftersun) шотландской постановщицы Шарлотты Уэллс. Второе место заняла музыкальная драма «Тар» с Кейт Бланшетт от режиссера «Как малые дети» Тодда Филда. Третье место — у научно-фантастического неовестерна «Нет», снятого и написанного Джорданом Пилом.Также в топ попали «Всё везде и сразу» с Мишель Йео; «Иа» польского режиссера Ежи Сколимовского с Изабель Юппер; фильм «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас, получивший «Золотого льва» в Венеции, и др.Список Metacritic основывается на топах фильмов от разных изданий и кинокритиков и составляется с использованием собственной формулы, по которой проекты получают баллы в зависимости от мест в рейтингах. Пока сайт учел 20 разных топов. Его рейтинг будет обновляться в течение декабря и января.