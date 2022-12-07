Тина Канделаки назвала условие возвращения шоу «Импровизация» на ТНТ

У поклонников юмористической программы появилась возможность вернуть ее в эфир, несмотря на недавнее решение о закрытии проекта. Об этом и.о. главы телеканала сообщила в своем телеграм-канале.





Тина Канделаки поблагодарила зрителей за поддержку «Импровизации» и предложила им попытаться сохранить шоу на ТНТ. Для этого на Rutube-канале «Импровизации» до конца года нужно набрать 1 млн подписчиков. Если условие будет выполнено, Канделаки обещала в 2023 году вновь начать транслировать проект.





5 декабря стало известно о закрытии шоу на ТНТ. «Импровизация», автором которой выступил Вячеслав Дусмухаметов, дебютировала на телеканале в 2016 году. У нее нет сценария — четверо актеров импровизируют на темы, заданные ведущим или гостями. С самого начала выпуски вел Павел Воля, а импровизировали Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов.





На момент написания заметки у rutube-канала шоу было более 140 тысяч подписчиков.





Фото: скриншот / rutube «Импровизация»