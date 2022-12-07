Блогеры попросили ГД разблокировать Instagram* и организовать тур в зону СВО

Блогеры попросили ГД разблокировать Instagram* и организовать тур в зону СВО

07.12.2022

С просьбами выступили представители Союза блогеров на круглом столе в Госдуме. Встречу провел депутат Дмитрий Кузнецов.