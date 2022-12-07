Netflix показал первый трейлер хоррор-детектива «Всевидящее око»

Полноценный ролик по фильму с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях появился на ютьюб-канале стриминга.

Полноценный ролик по фильму с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях появился на ютьюб-канале стриминга.





По сюжету отставной констебль и уставший от жизни человек Август Лэндор возвращается к службе из-за серии загадочных убийств. Они происходят в 1830 году в Военной академии в Вест-Пойнте. Детектив нанимает в помощники проницательного курсанта Эдгара Аллана По, который в будущем прославится как автор детективов.





«Всевидящее око» основано на книге Луи Байярда, который адаптировал ее для киносценария вместе с режиссером ленты Скоттом Купером. Вместе со звездами «Темного рыцаря» и поттерианы в фильме снялись Джиллиан Андерсон, Тоби Джонс, Люси Бойнтон и др.





Премьера состоится 6 января на «Нетфликсе».



