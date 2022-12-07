Netflix показал первый трейлер хоррор-детектива «Всевидящее око»

Netflix показал первый трейлер хоррор-детектива «Всевидящее око»

07.12.2022

Полноценный ролик по фильму с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях появился на ютьюб-канале стриминга.