Ана де Армас и Эмма Д’Арси возглавили топ кинозвезд 2022 года

Рейтинг самых популярных актрис и актеров составил портал IMDb, специализирующийся на киноиндустрии.





Первое место в списке заняла Ана де Армас. Особый интерес у аудитории вывзала ее роль в фильме о Мерилин Монро «Блондинка», который вызвал дискуссию об эксплуатации образа «секс-символ 1950-х».





На втором месте оказалась Эмма Д’Арси — одна из главных актрис «Дома дракона», сыгравшая Рейниру Таргариен, наследницу Железного трона. Тройку лидеров замкнула еще одна участница каста приквела «Игры престолов», австралийская актриса Милли Олкок, которая тоже сыграла Рейниру, но в более юном возрасте.





В топ также вошли Джозеф Куинн («Очень странные дела 4»), Джулия Гарнер («Изобретая Анну»), Лили Джеймс («Томми и Пэм») и др.





IMDb рассчитывает рейтинг на основании данных о количестве посещений страниц с информацией об актерах в течение года. Ежемесячно крупнейший кинопортал посещают более 200 млн пользователей.





Фото: кадр из «Блондинки»