Польский актер Ян Новицкий умер в 83 года

Известный за пределами родной страны актер театра и кино скончался 7 декабря, сообщила «РГ» со ссылкой на польские СМИ.





Незадолго до смерти артист жаловался на проблемы со здоровьем, отмечает издание. Подробности не приводятся.





Ян Новицкий учился в Лодзинской киношколе и Краковской высшей театральной школе. Дебютировал на театральной сцене и в кино в начале 1960-х годов. С начала актерской карьеры и до конца жизни служил в Старом театре в Кракове. В его фильмографии значатся более 200 ролей. Среди самых известных кинокартин — «Пепел» Анджея Вайды, «Непогребенный» Марты Месорош, «Голем» Петра Шулькина и др.





Ранее сообщалось о смерти американского актера Аля Штробеля, который снялся в мистическом сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча. Ему было 83 года.





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