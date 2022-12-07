Польский актер Ян Новицкий умер в 83 года

Рейтинг самых популярных актрис и актеров составил портал IMDb, специализирующийся на киноиндустри...
Известный за пределами родной страны актер театра и кино скончался 7 декабря, сообщила «РГ» со ссы...
Кинематографист надеется на создание сиквела сай-фая Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Об э...
Рейтинг самых популярных актрис и актеров составил портал IMDb, специализирующийся на киноиндустри...
Известный за пределами родной страны актер театра и кино скончался 7 декабря, сообщила «РГ» со ссы...
Кинематографист надеется на создание сиквела сай-фая Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Об э...
Создатели анимационного шоу предполагали назвать его «Аватар», однако канадский режиссер уже выкупил...
Новый полнометражный фильм постановщицы выйдет эксклюзивно на стриминге KION, сообщила пресс-служба ...
Имена ведущих 27-й музыкальной премии назвало «Русское радио», сообщило ТАСС со ссылкой на его пре...
Научная конференция, посвященная юбилею Музея имени Андрея Рублева, завершает мероприятия, которые п...
8 декабря 2022 года в Музее современной истории России состоится гала-концерт участников проекта «Кл...
Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных с...
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г. Москва) даст...
Более 230 тысяч человек посетили в Донбассе выставки крупнейших федеральных музеев в рамках проекта ...
Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об э...
Осенний сериальный хит стриминга о жизни реально существовавшего серийного убийцы достиг нового реко...
9 декабря в Нижнем Новгороде откроется первый региональный центр консервации и реставрации ценных кн...
В уходящем году программу «Волонтеры культуры» пополнили около 100 тысяч человек, сообщила глава М...
В США в возрасте 42 лет умерла актриса и сценарист Якира Чемберс, сообщает Deadline. ...
Стали известны итоги конкурса на поддержку производства отечественных игровых и анимационных лент. Р...
На опубликованных изображениях авторы анимационного фильма показали главных героев грядущего проекта...
07.12.2022