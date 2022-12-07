Продюсер Джон Ландау заявил о желании снять продолжение «Алиты»

Продюсер Джон Ландау заявил о желании снять продолжение «Алиты»

07.12.2022

Кинематографист надеется на создание сиквела сай-фая Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Об этом он сообщил в комментарии Deadline.