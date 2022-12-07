Продюсер Джон Ландау заявил о желании снять продолжение «Алиты»

Кинематографист надеется на создание сиквела сай-фая Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Об этом он сообщил в комментарии Deadline.

Кинематографист надеется на создание сиквела сай-фая Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Об этом он сообщил в комментарии Deadline.





Работавший над оригинальным фильмом продюсер Джон Ландау и его партнеры «с удовольствием вернулись» бы к миру «Алиты» и занялись второй частью. Он подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с режиссером. Ландау выразил надежду на реализацию задуманного плана.





«Боевой ангел» вышел на широкие экраны в 2019 году. Его сюжет разворачивается в будущем после Великой войны XXVI века. Доктор Идо обнаруживает останки женщины-киборга и восстанавливает ее. У робота не сохранились воспоминания, но остались боевые навыки. Она пытается узнать свое происхождение.





Вместе с Ландау продюсированием проекта занимался Джеймс Кэмерон. В ролях — Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли и др.





Фото: кадр из «Алиты»