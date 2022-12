Time назвал звезду «Всё везде и сразу» Мишель Йео иконой 2022 года

Американский журнал представил свой выбор и побеседовал с малайзийской актрисой.





Впервые в своей карьере Мишель Йео Чу-Кхенг привлекла большое внимание к себе, своей актерской работе и проблемам актеров азиатского происхождения. Time отмечает, что для 60-летней Йео в новинку желание жителей Нью-Йорка увидеть ее и поздороваться с ней. Ведь ее карьера началась более 30 лет назад, но она до сих пор не считалась актрисой первого эшелона в Голливуде.





В середине 1980-х годов Йео Чу-Кхенг начала сниматься в экшнах в Гонконге и стала звездой жанра. В 1997-м она сыграла в первом голливудском фильме, части бондианы «Завтра не умрет никогда», в 2000-м — в самой кассовой неанглоязычной ленте в США «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Также в ее фильмографии — «Мемуары гейши», триквел «Мумии», «Леди», «Безумно богатые азиаты», фильмы по вселенной Mаrvel, сериал по Star Trek и др.





Как пояснила Йео, у азиатских актеров очень ограничен выбор ролей. Обычно им предлагают стереотипных персонажей и эпизоды. Актриса призналась, что завидует возможностям, которые есть у Кейт Бланшетт, Оливии Колман, Хелен Миррен и других актрис ее возраста, чтобы демонстрировать разные грани своих талантов.





Мишель Йео хочет получить «Оскар» за роль во «Всё везде и сразу» ради признания себя и других людей в мире, отметило издание.





Фото: кадр из Everything Everywhere All at Once