Вышел трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» в жанре постапокалиптики

Вышел трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» в жанре постапокалиптики

07.12.2022

Новый ролик появился на YouTube-канале TBS. Сезон получил название «Конец времен».