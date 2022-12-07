Вышел трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» в жанре постапокалиптики

Создатели анимационного шоу предполагали назвать его «Аватар», однако канадский режиссер уже выкупил...
Новый полнометражный фильм постановщицы выйдет эксклюзивно на стриминге KION, сообщила пресс-служба ...
Имена ведущих 27-й музыкальной премии назвало «Русское радио», сообщило ТАСС со ссылкой на его пре...
Создатели анимационного шоу предполагали назвать его «Аватар», однако канадский режиссер уже выкупил...
Новый полнометражный фильм постановщицы выйдет эксклюзивно на стриминге KION, сообщила пресс-служба ...
Имена ведущих 27-й музыкальной премии назвало «Русское радио», сообщило ТАСС со ссылкой на его пре...
Научная конференция, посвященная юбилею Музея имени Андрея Рублева, завершает мероприятия, которые п...
8 декабря 2022 года в Музее современной истории России состоится гала-концерт участников проекта «Кл...
Шоу от стримингового Netflix «Уэнсдэй» вошло в тройку самых популярных англоязычных с...
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г. Москва) даст...
Более 230 тысяч человек посетили в Донбассе выставки крупнейших федеральных музеев в рамках проекта ...
Сериал о кантри-музыкантах, основанный на реальной истории, обновил рекорд телеканала Showtime. Об э...
Осенний сериальный хит стриминга о жизни реально существовавшего серийного убийцы достиг нового реко...
9 декабря в Нижнем Новгороде откроется первый региональный центр консервации и реставрации ценных кн...
В уходящем году программу «Волонтеры культуры» пополнили около 100 тысяч человек, сообщила глава М...
В США в возрасте 42 лет умерла актриса и сценарист Якира Чемберс, сообщает Deadline. ...
Стали известны итоги конкурса на поддержку производства отечественных игровых и анимационных лент. Р...
На опубликованных изображениях авторы анимационного фильма показали главных героев грядущего проекта...
Финальным аккордом проекта стал концерт фольклорных коллективов в Российском духовно-культурном прав...
Соответствующее соглашение подписали ООГО «Российский центр оборота прав на результаты творческой ...
Подробностями нового сезона музыкального проекта со StarHit поделилась продюсер Юлия Сумачева. ...
07.12.2022