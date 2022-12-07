Вышел трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» в жанре постапокалиптики

Новый ролик появился на YouTube-канале TBS. Сезон получил название «Конец времен».





Действие развернется в постапокалиптическом будущем, где выживают воин пустоши и военачальница. Им предстоит встреча с «самым антиутопическим кошмаром из всех, поселившихся в окрестностях». Новые серии расскажут о любви и свадьбе на фоне разрушенного мира, отмечается в трейлере.





В шоу снялись Дэниел Рэдклифф, Джералдин Вишванатан, также Стив Бушеми, Джон Басс и Каран Сони. Шоураннерами выступают Дэн Мирк и Роберт Падник.





Miracle Workers дебютировали в 2019 году. Создателем проекта был Стивен Рич, покинувший его после второго сезона. В первом сезоне Бог (Бушеми) решает уничтожить Землю, а сотрудники его корпорации «Небеса» (Рэдклифф и Вишванатан) спасают планету.





Премьера новых серий назначена на 16 января.



