Онлайн-премьера драмы Авдотьи Смирновой «Плотник» состоится 9 декабря

Новый полнометражный фильм постановщицы выйдет эксклюзивно на стриминге KION, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.





В центре истории — плотник из Ульяновска и его семья. Их простая и счастливая жизнь резко меняется, когда заболевает ребенок. Родители готовы на все ради его спасения, но на их пути возникает все больше препятствий.





Генпродюсер стриминга Игорь Мишин отметил интерес подписчиков KION к авторскому кино. Он назвал «Плотника» фильмом о том, как отец переживает серьезную болезнь сына. Такой взгляд в отечественном кинематографе встречается реже, чем рассказы о материнском переживании трагедии, добавил Мишин.





В проекте задействованы Сергей Умнов, Анна Рыцарева, Алексей Филимонов и др. Сценарий разработали Марина Степнова и Авдотья Смирнова.





Впервые «Плотника» представили широкой публике на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге, где он завоевал приз зрительских симпатий.



